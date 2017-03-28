Сенатори з Огайо Портман і Браун оприлюднили резолюцію на підтримку України

Сенатор-республіканець від американського штату Огайо Роб Портман і сенатор-демократ від цього ж штату Шеррод Браун оприлюднили резолюцію від імені української спільноти Огайо з засудженням російської анексії Криму. У резолюції також міститься заклик до президента США Дональда Трампа зберігати санкції проти Росії допоки триватиме її агресія щодо України.

«США мусять стояти з Україною проти російської агресії», – заявив Портман 28 березня.

«Українська спільнота Огайо розуміє небезпеку нестримної агресії Росії, тому ми мусимо використовувати кожну можливість говорити про нелегальну російську агресію Криму і продовження присутності в Україні», – наголосив Браун.

16 березня 2014 року на території Криму й Севастополя відбувся невизнаний світом так званий «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали це голосування. 18 березня президент Росії Володимир Путін оголосив про «приєднання» Криму до Росії.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними й засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова й називає це «відновленням історичної справедливості».