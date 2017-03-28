У Грузії затримали екс-міністра ПЕК Кірюшина – Луценко

Генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомляє про затримання у Грузії Ігоря Кірюшина, заступника міністра ПЕК часів президентства Віктора Януковича.

«Здійснюється досудове розслідування кримінального провадження щодо заступника міністра ПЕК часів Януковича – пана Кірюшина за підозрою у співучасті у заволодінні злочинною організацією під керівництвом Януковича майном, яке належить ПАТ «Укрнафта» та ПАТ «Укргазвидобування», на загальну суму понад 2 мільярди гривень. 25 березня Кірюшин був затриманий на території Грузії», – написав Луценко 29 лютого у Facebook.

За його словами, у вівторок грузинська сторона ухвалила рішення про тимчасовий арешт Ігоря Кірюшина на 90 діб для ухвалення рішення про екстрадицію до України.

Ігор Кірюшин був заступником міністра ПЕК з 2009 по 2011 роки.