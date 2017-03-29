Минулої доби на Донбасі були поранені троє військовослужбовців – штаб АТО

У прес-центрі штабу АТО вранці 29 березня повідомили, що через обстріли підтримуваних Росією бойовиків минулої доби на Донбасі троє українських військовослужбовців були поранені.

«Ситуація в районі проведення АТО залишається напруженою, але контрольованою Збройними Силами України. За минулу добу російсько-окупаційні війська 61 раз обстріляли позиції українських військ.

Епіцентром вогневого протистояння залишається донецький напрямок. Найгарячіше було поблизу Авдіївки та Троїцького», – йдеться в повідомленні прес-центру на сторінці у Facebook.

За даними штабу, обстріли бойовики здійснювали з мінометів, кулеметів та гранатометів різних калібрів.

«Поруч Широкина бойовики застосували зенітну установку ЗУ-23-2. У районі Гнутова та Водяного активізувались ворожі снайпери», – додали у штабі.

В угрупованні «ДНР» звинуватили українських військових в обстрілах напередодні населених пунктів на захід від окупованого Донецька. Луганські сепаратисти поки не повідомляли, як минула ніч на підконтрольних їм територіях.

Останнім часом у низці місцевостей на лінії зіткнення на Донбасі сталося помітне загострення бойових дій, яке не припинилося й попри чергові домовленості, досягнені у Тристоронній контактній групі. І українські силовики, і сепаратисти заперечують свою вину. Сторони конфлікту звинувачують одна одну у порушеннях і провокаціях.