Великобританія розпочинає офіційний процес виходу з ЄС

Прем’єр-міністр Великобританії Тереза Мей підписала документ, який дає офіційний старт виходу Сполученого Королівства з Європейського Союзу. Документ, має бути вручений президенту Європейської ради Дональду Туску сьогодні, 29 березня.

Посол Великобританії в ЄС Тім Барроу повідомив, що надходження листа очікується до полудня, що означатиме початок дії 50-ї статті Лісабонського договору ЄС з дворічного процесу «Брекзиту».

Лист надійде через дев’ять місяців після того, як виборці у Британії схвалили на референдумі вихід країни з ЄС, до якого Сполучене Королівство приєдналося в 1973 році.

У офісі Мей повідомили також про намір прем’єр-міністра виступити сьогодні перед парламентом щодо «розлучення» з ЄС.

«Це моя наполеглива рішучість домогтися правильного рішення для кожної людини в цій країні», – цитує кабінет прем’єра слова з майбутнього виступу Мей перед британськими законодавцями.

Напередодні підписання офіційного листа Мей мала телефонну розмову з президентом Європейської ради Дональдом Туском, президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером і канцлером Німеччини Анґелою Меркель.

«Вони також домовилися про важливість вступу в переговори в конструктивному і позитивному дусі і забезпечення плавного і упорядкованого процесу виходу», – йдеться в заяві уряду.

Лідери ЄС заявили, що у них немає бажання карати Британію за те, що вона покидає блок, але зі зростанням настроїв проти ЄС в інших країнах-членах, вони також не хочуть, аби вихід здавався привабливим варіантом.

Протягом 48 годин після отримання листа від Мей Туск, як очікується, направить проект щодо принципів ведення переговорів іншим 27-ми країнам-членам. Потім посли ЄС зберуться, щоб їх обговорити.