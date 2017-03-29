Франція: щодо дружини кандидата в президенти Фійона почали розслідування

У Франції розпочалося формальне розслідування справи про можливе зловживання державними коштами з боку дружини кандидата в президенти Франції Франсуа Фійона.

Рішення було ухвалене через два тижні після того, як сам Фійон став фігурантом розслідування про виплату упродовж кількох років своїй дружині Пенелопі та дітям сотень тисяч євро бюджетних коштів за роботу, яку вони, можливо, не робили.

Пенелопу Фійон підозрюють в співучасті у незаконному привласненні державних коштів та кількох пов’язаних із цим злочинах. Раніше вона заявляла, що працювала на чоловіка законно і що її робота мала лише технічний характер.

Колишній прем’єр-міністр Франції Фрасуа Фійон заперечує будь-які правопорушення. Він є першим кандидатом на посаду президента Франції, щодо якого триває розслідування.

Донедавна Фійон вважався фаворитом майбутніх виборів, але зараз його випереджають лідер ультраправого «Національного фронту» Марін Ле Пен та центрист Еммануїл Макрон.

Перший тур виборів президента Франції запланований на 23 квітня, вирішальний другий – на 7 травня.