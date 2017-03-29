У коаліції під проводом США визнали «можливу» роль в авіаударах, через які загинули цивільні у Мосулі

Командувач коаліційних сил під проводом США в Іраці й Сирії генерал-лейтенант Армії США Стівен Таунсенд заявив, що очолювана США коаліція «ймовірно» зіграла роль у повітряних ударах, в результаті яких загинули цивільні в іракському місті Мосул.

28 березня на брифінгу в Пентагоні Таунсенд зазначив, що його «первісна оцінка полягає в тому, що ми (коаліція на чолі зі США – ред.), ймовірно, зіграли роль в цих жертвах».

Водночас він відкинув звинувачення правозахисників із Amnesty International, що очолювана США коаліція послабила гарантії із захисту цивільних у своїй боротьбі з бойовиками-ісламістами.

Напередодні Міжнародна правозахисна організація Amnesty International закликала очолювану США коаліцію запобігти втратам серед цивільного населення в зоні бойових дій. Заява з’явилася після того, як офіційні особи США повідомили про авіаудари в Мосулі, в результаті яких загинули близько 150 осіб, але не підтвердили, що були жертви серед цивільного населення.

28 березня ООН заявила, що понад 300 мирних жителів були вбиті в Мосулі від початку минулого місяця нового наступу на бойовиків-ісламістів.

Верховний комісар ООН із прав людини Зейд Раад аль-Хусейн 28 березня заявив, що «важливо, щоб іракські сили безпеки і їхні партнери по коаліції» уникали «пастки», коли атаки на бойовиків здійснюються в районах, де вони використовують цивільне населення як живий щит.