Німеччина заарештувала ймовірного командира талібів, причетного до вбивств іноземних солдатів

Німецька прокуратура повідомила про арешт ймовірного колишнього командира афганських талібів, який, як підозрюють, причетний до нападу, через який загинули американські і афганські солдати.

У заяві прокуратури 28 березня йдеться, що 30-річний афганський громадянин, ім’я якого вказують як Абдулла П., був заарештований 23 березня у Баварії за підозрою у членстві в терористичній організації і замаху на вбивство.

У заяві також вказано, що підозрюваний, як передбачається, приєднався до ісламістського руху «Талібан» в 2002 році і перейняв на себе командування від свого батька в 2004 році.

Прокурори стверджують, що він брав участь в «незліченних» місіях проти іноземних і афганських солдатів, включаючи напад на військовий конвой, в результаті якого загинули 16 американських і афганських солдатів. Коли саме відбувся цей напад не вказується.

За даними німецької прокуратури, чоловік покинув свій бойовий підрозділ у 2008 році, коли йому погрожували вбивством. У 2009 році він втік до Пакистану і прибув як мігрант до Німеччини в 2011-му.