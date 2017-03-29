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29 Березень 2017, Київ 10:25
Новини | Міжнародні

Німеччина заарештувала ймовірного командира талібів, причетного до вбивств іноземних солдатів

Німецькі поліцейські під час виконання однієї зі спецоперацій, фото архівне

Німецькі поліцейські під час виконання однієї зі спецоперацій, фото архівне

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Німецька прокуратура повідомила про арешт ймовірного колишнього командира афганських талібів, який, як підозрюють, причетний до нападу, через який загинули американські і афганські солдати.

У заяві прокуратури 28 березня йдеться, що 30-річний афганський громадянин, ім’я якого вказують як Абдулла П., був заарештований 23 березня у Баварії за підозрою у членстві в терористичній організації і замаху на вбивство.

У заяві також вказано, що підозрюваний, як передбачається, приєднався до ісламістського руху «Талібан» в 2002 році і перейняв на себе командування від свого батька в 2004 році.

Прокурори стверджують, що він брав участь в «незліченних» місіях проти іноземних і афганських солдатів, включаючи напад на військовий конвой, в результаті якого загинули 16 американських і афганських солдатів. Коли саме відбувся цей напад не вказується.

За даними німецької прокуратури, чоловік покинув свій бойовий підрозділ у 2008 році, коли йому погрожували вбивством. У 2009 році він втік до Пакистану і прибув як мігрант до Німеччини в 2011-му.

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