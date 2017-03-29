НАБУ просить САП пояснити причини закриття справи щодо одного з посадовців «Укрзалізниці»

Детективи Національного антикорупційного бюро України звернулося за роз’ясненням до керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького щодо причин закриття справи стосовно посадовця «Укрзалізниці». Про це йдеться в повідомленні на сайті НАБУ.

«Детективи НАБУ завершили досудове розслідування стосовно 6 осіб, підозрюваних у завданні збитків ДП «Укрзалізничпостач» (з грудня 2015 року – філія ПАТ «Укрзалізниця») на суму 20 мільйонів гривень та замаху на заволодіння його коштами в розмірі майже 44 мільйони гривень. Водночас 24 березня, безпосередньо напередодні погодження та скерування обвинувального акту до суду, Спеціалізована антикорупційна прокуратура в односторонньому порядку закрила провадження стосовно начальника департаменту матеріально-технічного забезпечення ПАТ «Укрзалізниця». За версією слідства, саме ця особа погоджувала закупівлю продукції за завищеними цінами», – повідомили у НАБУ.

За даними Антикорупційного бюро, своє рішення прокурори САП з детективами НАБУ не обговорювали, а постанову про закриття провадження не передавали.

«Після завершення ознайомлення усіх шістьох підозрюваних та їхніх захисників з матеріалами кримінального провадження прокурори САП без будь-яких пояснень та очевидних причин закрили провадження стосовно посадовця ПАТ «Укрзалізниця». Національне бюро занепокоєне даною ситуацію», – йдеться в повідомленні.

У НАБУ повідомили про сподівання, що очільник САП Назар Холодницький «не дозволить через необґрунтовані рішення своїх підлеглих уникнути відповідальності підозрюваному».

Спеціалізована антикорупційна прокуратура і її голова Назар Холодницький поки цю заяву не коментували.

За даними НАБУ, троє посадовців підприємства «Укрзалізничпостач» та один – «Укрзалізниці»,за попередньою змовою з представниками приватних компаній у квітні-листопаді 2015 року здійснили закупівлі метизної продукції за завищеними цінами. Досудове розслідування детективи НАБУ розпочали в січні 2016 року, інкримінуючи посадовцям злочини за статтею «привласнення, розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах». Підозру було оголошено шістьом особам, ще одна людина перебуває у розшуку.