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29 Березень 2017, Київ 10:26
Новини | Події

У МЗС назвали «провокацією» обстріл будівлі Генконсульства Польщі в Луцьку

Павло Клімкін

Павло Клімкін

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Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що обурений провокацією проти Генерального консульства Польщі в Луцьку Волинської області. Про це він написав на сторінці у Twitter.

«Обурений провокацією проти Генконсульства Польщі в Луцьку. Це підлість від тих, хто проти нашої дружби з Республікою Польща», – написав Клімкін.

За його словами, дипломати роблять все, «щоб винні були покарані».

За даними місцевих ЗМІ, в ніч на 29 березня невідомі обстріляли приміщення Генерального консульства Польщі в Луцьку. Відповідно до повідомлень, через обстріл пошкоджений дах і розбите вікно. На момент вибуху в приміщенні нікого не було, ніхто не постраждав.

Правоохоронці вирішують питання про відкриття кримінального провадження за статтею про «теракт».

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