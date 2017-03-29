У МЗС назвали «провокацією» обстріл будівлі Генконсульства Польщі в Луцьку

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що обурений провокацією проти Генерального консульства Польщі в Луцьку Волинської області. Про це він написав на сторінці у Twitter.

«Обурений провокацією проти Генконсульства Польщі в Луцьку. Це підлість від тих, хто проти нашої дружби з Республікою Польща», – написав Клімкін.

За його словами, дипломати роблять все, «щоб винні були покарані».

За даними місцевих ЗМІ, в ніч на 29 березня невідомі обстріляли приміщення Генерального консульства Польщі в Луцьку. Відповідно до повідомлень, через обстріл пошкоджений дах і розбите вікно. На момент вибуху в приміщенні нікого не було, ніхто не постраждав.

Правоохоронці вирішують питання про відкриття кримінального провадження за статтею про «теракт».