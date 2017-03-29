МЗС Польщі викликало посла України Андрія Дещицю через напад невідомих на консульство в Луцьку

Міністерство закордонних справ Польщі викликало у середу посла України у Варшаві Андрія Дещицю через напад на Генеральне консульство Польщі у Луцьку минулої ночі. Про це йдеться у повідомленні на сайті польського МЗС.

«Ми підтверджуємо, що після півночі за місцевим часом 29 березня цього року в будівлі Генерального консульства Польщі в Луцьку стався вибух. У зв’язку з цим інцидентом ніхто не постраждав. Було тільки пошкодження фасаду будівлі консульства», – повідомили в МЗС Польщі.

Як повідомили польські дипломати з посиланням на українські служби, «причиною вибуху є запуск снаряда з гранатомета».

«Наше представництво в Києві направить ноту протесту до МЗС України», – додали в МЗС Польщі.

У відомстві висловили сподівання, що українська сторона забезпечить «ефективну і посилену охорону представництв в Україні якомога швидше і пояснить обставини події, виявить і затримає злочинців».

Раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що обурений провокацією проти Генерального консульства Польщі.

«Це підлість від тих, хто проти нашої дружби з Республікою Польща», – сказав Клімкін, пообіцявши, що дипломати роблять все, «щоб винні були покарані».

За даними місцевих ЗМІ, в ніч на 29 березня невідомі обстріляли приміщення Генерального консульства Польщі в Луцьку, попередньо – з гранатомета. Відповідно до повідомлень, через обстріл пошкоджений дах і розбите вікно. На момент вибуху в приміщенні нікого не було, ніхто не постраждав.

Правоохоронці вирішують питання про відкриття кримінального провадження за статтею про «теракт».