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29 Березень 2017, Київ 11:59
Новини | Політика

МЗС України вимагає від Росії припинити судовий «фарс» проти Чийгоза

Акція на підтримку Ахтема Чийгоза й інших кримських татар, затриманих в анексованому Росією Криму, Київ, 12 травня 2016 року

Акція на підтримку Ахтема Чийгоза й інших кримських татар, затриманих в анексованому Росією Криму, Київ, 12 травня 2016 року

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Міністерство закордонних справ України вимагає від Росії припинити переслідування заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза в анексованому Криму. Речниця Міністерства закордонних справ України Мар’яна Беца назвала його справу політичною.

«Так звані «слухання» вкотре вказують на політичний характер справи Чийгоза. Вимагаємо припинення фарсу, звільнення Ахтема», – написала Беца у Twitter ввечері 28 березня.

Чергове засідання у справі Чийгоза відбувається у суді анексованого Криму 29 березня.

Раніше підконтрольний Росії суд в анексованому Криму продовжив термін арешту заступникові голови меджлісу кримськотатарського народу Ахтемові Чийгозу до 8 липня.

Його затримали у січні 2015 року в Криму, звинувативши в організації та участі в масових заворушеннях 26 лютого 2014 року. Тоді перед будівлею Верховної Ради Криму відбувався мітинг на підтримку територіальної цілісності України. Мітингувальникам протистояли проросійські активісти, в тому числі, з партії «Русское единство».

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