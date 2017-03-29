МЗС України вимагає від Росії припинити судовий «фарс» проти Чийгоза

Міністерство закордонних справ України вимагає від Росії припинити переслідування заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза в анексованому Криму. Речниця Міністерства закордонних справ України Мар’яна Беца назвала його справу політичною.

«Так звані «слухання» вкотре вказують на політичний характер справи Чийгоза. Вимагаємо припинення фарсу, звільнення Ахтема», – написала Беца у Twitter ввечері 28 березня.

Чергове засідання у справі Чийгоза відбувається у суді анексованого Криму 29 березня.

Раніше підконтрольний Росії суд в анексованому Криму продовжив термін арешту заступникові голови меджлісу кримськотатарського народу Ахтемові Чийгозу до 8 липня.

Його затримали у січні 2015 року в Криму, звинувативши в організації та участі в масових заворушеннях 26 лютого 2014 року. Тоді перед будівлею Верховної Ради Криму відбувався мітинг на підтримку територіальної цілісності України. Мітингувальникам протистояли проросійські активісти, в тому числі, з партії «Русское единство».