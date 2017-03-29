СБУ: серед версій вибуху в консульстві Польщі розглядають теракт

Служба безпеки України повідомляє, що слідство розглядає декілька версій вибуху в будівлі Генерального консульства Польщі в Луцьку, серед них і терористичний акт.

Як йдеться в заяві СБУ від 29 березня, за попередніми даними, причиною нічого вибуху став постріл з гранатомета РПГ-26. Жертв внаслідок вибуху немає. На місці працюють слідчо-оперативні групи СБУ й поліції.

«Провокації проти Республіки Польща, що час від часу трапляються в Україні, вигідні лише одній стороні – Росії, почерк якої видно здалеку», – йдеться в повідомленні.

У СБУ додали, що голова служби Василь Грицак поінформував посла Польщі в Україні Яна Пєкла про «заходи, що вживаються СБУ для розкриття злочину».

«Ми переконані, що такі дії агресора не зможуть вплинути на взаємовідносини між дружніми українським і польським народами», – додали в СБУ.

За даними місцевих ЗМІ, в ніч на 29 березня невідомі обстріляли приміщення Генерального консульства Польщі в Луцьку, попередньо – з гранатомета. Відповідно до повідомлень, через обстріл пошкоджений дах і розбите вікно. На момент вибуху в приміщенні нікого не було, ніхто не постраждав.

Міністерство закордонних справ Польщі викликало 29 березня посла України у Варшаві Андрія Дещицю через напад.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що обурений провокацією проти Генерального консульства Польщі.