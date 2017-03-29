У Білорусі триває суд у справі щодо правозахисника Андрія Бондаренка

29 березня у Ленінському суді Могильова в Білорусі проходить засідання у справі правозахисника Андрія Бондаренка, якого громадськість називає політичним в’язнем. Як очікується, суд розгляне питання про продовження арешту для Бондаренка через «непокору вимогам адміністрації виправної установи». Відповідно до Кримінального кодексу Білорусі, стаття за це передбачає до двох років позбавлення волі.

Андрій Бондаренко висунені йому звинувачення заперечує. На початку засідання він заявив про тиск, який чинився на нього під час слідства.

Як передає Білоруська служба Радіо Свобода, коли Бондаренко вранці зайшов до зали суду, присутні зустріли його оплесками. У залі суду, серед інших, перебуває лідер білоруської опозиції Микола Статкевич.

Андрій Бондаренко у 2014 році був засуджений до трьох років ув’язнення. Його визнали винним у хуліганстві за трьома епізодами, які Бондаренко заперечував. До ув’язнення він очолював організацію Platform Innovation із захисту прав ув’язнених.