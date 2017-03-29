Корчак: НАЗК і USAID «не розривають стосунків»

Голова Національного агентства із запобігання та протидії корупції Наталія Корчак заявляє, що співпраця між НАЗК й Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) не припинена повністю.

«Щодо співпраці USAID із НАЗК. Спростовую інформацію в частині повного припинення співпраці. Співпраця продовжується в частині політичних партій, і заплановані проекти будуть реалізовані. Ми не розриваємо стосунків», – написала вона у Facebook 29 березня.

Напередодні один із членів Національного агентства з питань запобігання корупції Руслан Рябошапка заявив, що Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) припинило співпрацю з НАЗК. У USAID про це не повідомляли. «Новий закон у дії. USAID зупинив співпрацю з НАЗК», – заявив він.

27 березня президент України Петро Порошенко підписав зміни до закону про електронне декларування, що передбачають е-декларування для неурядових організацій, зокрема для антикорупційних активістів, а також звільняє від електронного декларування солдатів і сержантів Збройних сил України.

Відповідно до законодавства, контроль і перевірку електронних декларацій здійснює Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК), зокрема НАЗК контролює своєчасність подання, правильність і повноту заповнення, а також проводить логічний та арифметичний контроль.