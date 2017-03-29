МЗС: Італія відновить контроль на кордоні з країнами Шенгену у травні

Італія через проведення саміту країн «Групи семи» на острові Сицилія відновить контроль на кордоні з сусідніми країнами Шенгенської зони, повідомляє Департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України.

«Італія відновить з 10 до 30 травня 2017 року контроль на кордоні з країнами Шенгену на час саміту G7», – йдеться у повідомленні департаменту у Twitter.

Італія з 1 січня почала головувати у «Групі семи» промислово розвинених країн (США, Велика Британія, Канада, Франція, Італія, Німеччина та Японія). Наступний саміт G7 відбудеться 26-27 травня на Сицилії.