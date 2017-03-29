Критик Путіна Фіона Гілл стане директором з питань Росії та Європи при Раді нацбезпеки США – ЗМІ

Видання The Washington Post повідомляє, що Фіона Гілл, аналітик Росії і президента Володимира Путіна, обійме посаду старшого директора з питань Росії та Європи при Раді з національної безпеки США. Про таке призначення Білого дому з посиланням на неназваних посадовців газета написала 28 березня. Жодних коментарів від Білого дому з цього приводу немає.

The Washington Post став ще одним ЗМІ, який написав, що Фіона Гілл відповідатиме за «російський напрямок» при Раді з нацбезпеки США.

Раніше, на початку березня, видання Foreign Policy також поширювало таку інформацію, яка, втім, також не була тоді підтверджена.

Фіона Гілл є старшим науковим співробітником Центру США та Європи в аналітичному центрі «Інститут Брукінгса».

У період з 2006 до 2009 років вона працювала в Національному розвідувальному управлінні з питань національної розвідки для Росії і Євразії.

Гілл є співавтором книжки «Пан Путін – оперативник у Кремлі», виданої у США в 2013 році і доповненої у 2015-му. У книжці вона пише, що Путін готовий використовувати «форми шантажу, залякування, покарання і волаючого спотворення правди», щоб захистити Росію і свою позицію.

Президент США Дональд Трамп у перебігу передвиборної кампанії не раз висловлював заяви, прихильні до Росії і її президента Володимира Путіна. Втім кілька високопосадовців адміністрації Трампа вже висловили і більш жорсткі зауваження на адресу Москви.