Гройсман закликає членів НАЗК піти у відставку

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман закликає голову Національного агентства із запобігання та протидії корупції Наталію Корчак й інших членів НАЗК піти у відставку.

Про це Гройман сказав на засіданні уряду після доповіді Корчак щодо збоїв у роботі реєстру електронних декларацій.

«Ви сядьте і зробіть свою роботу… Що ви робите сьогодні своєю безтолковістю і бездіяльністю, не здатні організувати роботу вашого сайту і ставите людей перед загрозою двох років тюрми…», – сказав Гройсман.

«Я вам раджу сьогодні усім зібратися і написати заяви про відставку», – заявив прем’єр і уточнив, що йдеться про членів НАЗК.

Корчак під час виступу заявила, що питання з приводу того, чому реєстр не працював, треба ставити технічному забезпеченню. «Вся критика зводиться до того, щоб не зібратися навколо проблеми. Я не розумію: як ми можемо покласти реєстр? І вночі подають, і зараз подають», – сказала вона.

Корчак також закликала відкинути політичні аспекти при питання цих реєстрів.

Єдиний реєстр електронних декларацій не працював кілька днів. Водночас друга хвиля електронного декларування закінчується 31 березня, а за несвоєчасне подання декларацій передбачена адміністративна відповідальність.