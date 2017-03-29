Рада федерації Росії підтримала скасування податків для громадян із санкційних списків

Рада федерації, верхня палата парламенту Росії 29 березня схвалила законопроект, який дозволяє росіянам, що потрапили під санкції Заходу, не звітувати про доходи і не платити податки в Росії.

Минулого тижня документ підтримала нижня палата російського парламенту – Державна дума.

Документ дозволяє громадянам Росії із санкційних списків, у яких є бізнес або майно за кордоном, не ставати податковими резидентами Росії. Через санкції такі люди змушені жити в Росії і, отже, звітувати про податки перед Федеральною податковою службою. Новий закон дозволить їм не платити податки в Росії, незважаючи на постійне проживання в країні.

Цей документ почне діяти після того, як його підпише президент Росії Володимир Путін.

Поправка до Податкового кодексу, підготовлена депутатом від «Єдиної Росії» Андрієм Макаровим, також дасть росіянам із санкційних списків право отримати відшкодування за податки, сплачені да російської скарбниці від 2014 року, якщо їм вдасться довести свій статус іноземного податкового резидента.

У 2014 році країни Заходу запровадили замороження рахунків і заборону на в’їзд для десятків росіян. Санкції запровадили після незаконної анексії Росією Криму і підтримки, яку Москва почала надавати сепаратистам на сході України.

До списку санкцій США включені 56 росіян, до європейського – 157 громадян Росії і України – за їхню роль в анексії Криму і підтримку проросійських сепаратистів на сході України. Серед них російські підприємці Роман і Аркадій Ротенберги і Геннадій Тимченко, яких вважають близькими друзями президента Володимира Путіна.