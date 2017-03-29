СБУ: за фактом обстрілу консульства Польщі у Луцьку відкрили справу про «теракт»

Управління Служби безпеки у Волинській області порушило справу за статтею «теракт» через обстріл будівлі Генерального консульства Польщі у Луцьку в ніч на 29 березня.

Як заявив керівник управління Юрій Фелонюк, будівлю обстріляли з гранатомету РПГ-26.

За його словами, на допомогу правоохоронцям Волині у розслідуванні виїхали фахівці СБУ з Києва.

Президент України Петро Порошенко раніше доручив посилити охорону іноземних дипломатичних і консульських установ в Украïні після нападу на консульство Польщі в Луцьку.

Міністерство закордонних справ Польщі викликало 29 березня посла України у Варшаві Андрія Дещицю через напад.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що обурений провокацією проти Генерального консульства Польщі.

Служба безпеки України повідомила, що слідство розглядає декілька версій вибуху в будівлі генерального консульства Польщі в Луцьку, серед них і терористичний акт. Крім того, в СБУ заявили, що напад міг бути вигідним Росії, і висловили сподівання, що «такі дії агресора не зможуть вплинути на взаємовідносини між дружніми українським і польським народами».

Через обстріл був пошкоджений дах і розбите вікно будівлі. На момент вибуху в приміщенні нікого не було, ніхто не постраждав.