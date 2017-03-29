Польща зупиняє роботу всіх своїх консульств в Україні – польське МЗС

Міністерство закордонних справ Польщі заявляє, що тимчасово зупиняє роботу своїх консульських установ в Україні. Як йдеться в заяві, оприлюдненій 29 березня після того, як вночі невідомі обстріляли Генконсульство Польщі в Луцьку, консульства не працюватимуть доти, поки українська сторона не виконає вимог польської сторони.

В уряді Польщі, зокрема, вимагають від української сторони «рішучих і негайних дій для виявлення і покарання винних, а також для забезпечення ефективної і цілодобової охорони польських дипломатичних і консульських представництв, акредитованих в Україні».

Польська сторона наголошує, що відповідно до положень Віденської конвенції про консульські відносини, приймаюча країна зобов’язана вжити всіх необхідних заходів щодо запобігання нападу на консульських посадових осіб, а також їхні офіси.

Як йдеться в заяві МЗС Польщі, про все це заступник міністра Ян Дзедзічак поінформував посла України у Польщі Андрія Дещицю, якого викликали на розмову до міністерства після нападу.

Водночас Дзедзічак оголосив, що, незважаючи на закриття польських консульських установ, консули надаватимуть необхідну допомогу громадянам Польщі.

Консульський відділ посольства Польщі в Україні, Генеральні консульства Польщі у Львові, Харкові, Одесі й Вінниці 29 березня не працюють і не приймають відвідувачів. Така інформація розміщена на сайтах дипломатичних установ.

У ніч на 29 березня в Луцьку невідомі з РПГ обстріляли будівлю Генерального консульства Польщі. Ніхто не постраждав, будівля пошкоджена.

У СБУ порушила справу за статтею «теракт» і заявили, що в нападі могла бути зацікавлена Росія.

Президент України Петро Порошенко доручив посилити охорону всіх іноземних представництв.