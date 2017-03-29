Чотири громадські організації закликають уряд змінити керівництво НАЗК – заява

Чотири громадські організації закликали уряд України розглянути питання зміни керівництва Національного агентства з питань запобігання корупції. Про це йдеться в заяві, яку 29 березня поширили представництво глобальної антикорупційної мережі Transparency International-Україна, антикорупційна група «Реанімаційного пакету реформ», Центр протидії корупції та Всеукраїнське об’єднання «Автомайдан».

«28 березня виповнився рівно рік з моменту обрання керівного складу Національного агентства з питань запобігання корупції та запуску роботи новоствореного органу. Мусимо констатувати, що за рік роботи керівництво органу свідомо саботувало роботу реєстру декларацій державних службовців та блокувало основні функцій, покладені на новостворений орган», – вказують автори заяви.

«Зокрема, Державний реєстр декларацій, за кілька днів до закінчення строку декларування другої хвилі державних службовців, коли декларації повинні податиблизько 700 – 800 тисяч декларантів, не працює. Такі випадки збою в роботі реєстру не є поодинокими і носятьсистемний характер», – наголошують представники громадських організацій, вони пишуть також і про інші вади в роботі НАЗК.

Ініціатори заяви пропонують ухвалити законодавчі зміни, якими «передбачити встановлення одноосібного керівництва НАЗК, зміну конкурсної процедури обрання керівника НАЗК та максимально швидкий запуск конкурсу з обрання нового керівника агентства».

На засіданні уряду 29 березня прем’єр-міністр України Володимир Гройсман закликав голову Національного агентства із запобігання та протидії корупції Наталію Корчак й інших членів НАЗК піти у відставку. На ці заклики Корчак відповіла відмовою, а відповідальність за збої в роботі реєстру електронних декларацій поклала на спеціалізоване державне підприємство.

Єдиний реєстр електронних декларацій не працював кілька днів. Сьогодні Корчак заявила, що реєстр працює і декларації подаються.

Друга хвиля електронного декларування закінчується 31 березня, а за умисне неподання декларації передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність.