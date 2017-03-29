Петренко: відставка керівництва НАЗК можлива через зміну законодавства

Міністр юстиції України Павло Петренко заявляє, що якщо керівництво Національного агентства з питань запобігання корупції не піде у відставку добровільно, то це може бути здійснено через зміни до законодавства.

«Легальним способом відправки у відставку даних осіб, якщо вони добровільно це не зроблять, буде оперативне ухвалення в парламенті змін до закону, який визначить нову структуру керівних органів НАЗК і запустить процес призначення через конкурс фактично нового керівництва НАЗК», – пояснив міністр.

На засіданні уряду 29 березня прем’єр-міністр України Володимир Гройсман закликав голову Національного агентства із запобігання та протидії корупції Наталію Корчак й інших членів НАЗК піти у відставку. На ці заклики Корчак відповіла відмовою, а відповідальність за збої в роботі реєстру електронних декларацій поклала на спеціалізоване державне підприємство.

Єдиний реєстр електронних декларацій не працював кілька днів. Сьогодні Корчак заявила, що реєстр працює і декларації подаються.

Друга хвиля електронного декларування закінчується 31 березня, а за умисне неподання декларації передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність.