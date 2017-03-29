Понад півмільйона гривень заробила заступниця міністра юстиції Севостьянова в 2016 році – #Точно

Перший заступник міністра юстиції України Наталія Севостьянова в 2016 році отримала заробітну плату в розмірі 504 391 гривня. Така інформація міститься в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, повідомляє #Точно, проект Радіо Свобода.

Минулого року з електронної декларації стало відомо, що Наталія Севостьянова користується трьома автомобілями – Porsche Cayenne, Lexus RX350 і Toyota Solara. Проте лише останній персонально їй належить, перших два транспортних засоби перебувають у власності її матері Вікторії Севостьянової.

Окрім цього, Севостьянова володіє цілим переліком цінного рухомого майна – ювелірні вироби Chopard і Graff, коштовні швейцарські годинники Breguet та Ulysse Nardin.

У Севостьянової також є задекларована готівка – 286 000 доларів, 40 000 євро, 450 000 гривень.

На початку лютого журналісти-розслідувачі спробували дізнатися, звідки такі статки у першого заступника міністра юстиції Наталії Севостьянової. Проте чіткої відповіді так і не отримали ні від державного службовця, ні від її матері.