МВФ не планує розгляд українського питання до 7 квітня

Міжнародний валютний фонд упродовж поточного і наступного тижнів не планує розгляд питання про виділення Україні наступного траншу за програмою розширеного фінансування. Це випливає з оприлюдненого на сайті організації графіка роботи Ради директорів МВФ.

Згідно з інформацією, на 29 березня заплановані консультації з владою Нігерії та Нідерландів. На початок квітня – обговорення співпраці з представниками Сан-Марино та Беніну.

Водночас у повідомленні про графік міститься вказівка про можливі зміни в порядку денному. «Будь ласка, зверніть увагу, що календар може бути змінений, і що порядок денний кожного засідання, як правило, остаточно формується за день до зустрічі», – вказують в МВФ.

У Міжнародному валютному фонді минулого тижня висловили сподівання, що нову дату засідання Ради директорів, що має розглянути надання Україні чергового траншу позики, оголосять найближчим часом.

«Ми очікуємо оголосити нову дату засідання Ради директорів невдовзі. Тут немає нічого незвичайного – в тому, що ми відклали дату засідання», – сказав на прес-конференції у Вашингтоні 23 березня речник МВФ Джеррі Райс.

Перед 20 березня з’ясувалося, що запланований на цей день розгляд питання про новий транш позики для України, що планувався в сумі 1 мільярда доларів, на засіданні Ради директорів МВФ зник із порядку денного.

У Міністерстві фінансів України пояснили перенесення розгляду питання щодо України потребою в уточненні розрахунків щодо економічних наслідків від заходів, застосованих Україною у відповідь на блокаду, та захоплення українських підприємств на непідконтрольних урядові територіях Донбасу, а також у зв’язку з визнанням російською стороною документів, виданих на цих територіях.

Президент України Петро Порошенко заявив, що Міжнародний валютний фонд відтермінував питання про черговий транш кредиту для України через «наслідки блокади» на Донбасі. Національний банк України оновив макроекономічні прогнози з урахуванням ефекту торговельної блокади ОРДЛО на позачерговому засіданні комітету НБУ з монетарної політики, щоб передати оновлені макропрогнози МВФ.