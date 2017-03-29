Сестра загиблого в Іл-76 під Луганськом десантника повертає Порошенкові нагороду брата

Сестра загиблого в червні 2014 року під Луганськом десантника Іллі Гайдука Іляна заявляє про намір повернути президентові України Петру Порошенку орден «За мужність» третього ступеню, який був посмертно вручений її братові. Так вона відреагувала на слова Порошенка, сказані 28 березня, через день після оголошення вироку генералові Віктору Назарову.

Іляна Гайдук вважає порушенням Конституції України з боку президента його оцінку щодо вироку. «Ви змогли мовчати, як головнокомандувач, коли судили і судять військових патріотів, а коли судять генерала, то тут вже порука і підрив злагодженої системи? Генерал Назаров не є бойовим генералом, так як йдеться у Вашому зверненні. Він сам в суді це визнав», – написала сестра загиблого десантника у Facebook.

Увечері 28 березня Порошенко написав у Facebook, що «як Верховний головнокомандувач» не може мовчати «після вироку одного з цивільних судів, який засудив бойового генерала до ув’язнення на 7 років».

«Розумію горе родин. Але по-справжньому винним у загибелі наших героїв є ворог, який віроломно вдерся на нашу землю», – вважає президент Порошенко.

Міський суд Павлограда на Дніпропетровщині 27 березня визнав винним і засудив до семи років ув’язнення генерала Віктора Назарова, обвинувачуваного у службовому недбальстві, що спричинило катастрофу військово-транспортного літака повітряних сил Збройних сил України Іл-76 влітку 2014 року.

За рішенням, генерал-майор, будучи службовою особою Антитерористичного центру, достовірно знав про бойову обстановку в районі Луганського аеродрому, зокрема, про наявність у озброєних сепаратистів ПЗРК, однак не гарантував безпеку військовослужбовців, які вилетіли до аеродрому.

14 червня 2014 року на території Луганської області з переносного зенітно-ракетного комплексу було уражено літак Іл-76МД. Він загорівся і впав. На його борту перебували 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади та 9 членів екіпажу. Усі загинули.