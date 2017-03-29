Суд поновив розслідування смерті «довічника» Рафальського – правозахисник

Шевченківський районний суд Києва скасував закриття справи щодо смерті у СІЗО довічно засудженого Олександра Рафальського та ініціював поновлення розслідування, повідомив Радіо Свобода Андрій Діденко із Харківської правозахисної групи.

«Помер Олександр Рафальський, одразу почали за фактом смерті кримінальне провадження, але ця справа майже одразу була припинена, майже ніяких слідчих дій не відбувалось, допитали тільки співкамерника. Але потім, коли відбулися похорони, у адвокатів з’явилась маса запитань, на які слідство не надало відповіді, в тому числі – щодо причини смерті. Тілесні ушкодження у нього були, і як вони з’явилися – це також не було з’ясовано. Зараз завдяки цьому рішенню буде поновлено судове слідство», – зазначає правозахисник.

За словами Діденка, із чотирьох фігурантів справи Рафальського наразі живий тільки один, решта троє померли за ґратами.

20 жовтня минулого року у Києві в Лук’янівському СІЗО вночі помер Олександр Рафальський, засуджений до довічного позбавлення волі. Як повідомив правозахисник Андрій Діденко, понад півтора року Рафальський перебував у СІЗО, він там був у статусі потерпілого по двох кримінальних провадженнях, які було розпочато щодо катування й фабрикування справи.

У Мін’юсті повідомили на запит Радіо Свобода, що, за даними бюро судово-медичної експертизи, причиною смерті Рафальського стало «фульмінантне ускладнення наявного хронічного захворювання серцево-судинної системи».

Олександр Рафальський перебував за ґратами вже майже 15 років. Його засудили до довічного ув’язнення за вбивство чотирьох осіб, серед яких 11-річний хлопчик. Рафальський своєї вини не визнав.

Справа Олександра Рафальського стала однією з найгучніших, повідомлялося про кричущі факти його катування: як за допомогою побиття, так і з застосуванням струму, психологічного тиску, коли його, наприклад, змушували копати собі яму.

Справу Рафальського через нововиявлені обставини направили в суд на перегляд.

Поновлення розслідування смерті Рафальського силовики наразі ще не коментували.