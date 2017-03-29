Публічна частина держреєстру декларацій не працює

Станом на 16:15 за Києвом 29 березня не працює публічна частина Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

«На порталі проводяться технічні роботи у зв'язку з необхідністю розвантажити Реєстр для подання суб'єктами декларування електронних декларацій. Просимо вибачення за тимчасові незручності», – такий напис містить головна сторінка сайту.

Водночас доступною є сторінка, яка забезпечує вхід до системи за допомогою електронного цифрового підпису. Перевірити, чи доступні наступні кроки для подання електронної декларації, можуть лише самі суб’єкти декларування.

Раніше 29 березня в державному підприємстві «Українські спеціальні системи» заявили, що роботу єдиного державного реєстру електронних декларацій буде відновлено до 16:00. Про це на засіданні Національного агентства з питань запобігання корупції сказав технічний директор підприємства Олександр Артемов.

Члени НАЗК вимагали від представника підприємства пояснень, чому не працює система е-декларування. Артемов заявив, що збої в роботі реєстру пов’язані з величезною кількістю одночасних заходів декларантів. На це член НАЗК Руслан Радецький зауважив, що подання декларацій навіть в останні дні – це право декларантів.

На засіданні уряду 29 березня прем’єр-міністр України Володимир Гройсман закликав голову Національного агентства із запобігання та протидії корупції Наталію Корчак й інших членів НАЗК піти у відставку. На ці заклики Корчак відповіла відмовою, а відповідальність за збої в роботі реєстру електронних декларацій поклала на спеціалізоване державне підприємство.

Єдиний реєстр електронних декларацій не працював кілька днів. Сьогодні Корчак заявила, що реєстр працює, і декларації подаються.

Друга хвиля електронного декларування закінчується 31 березня, а за умисне неподання декларації передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність.