Детективи НАБУ провели слідчі дії в Нацбанку

Детективи Національного антикорупційного бюро України провели обшуки в приміщенні Національного банку України. Про це повідомляють Спеціалізована антикорупційна прокуратура та НАБУ. За даними з обох джерел, слідчі дії відбувалися «за процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури».

«Станом на 16:00 29 березня детективи НАБУ спільно з Департаментом захисту економіки Нацполіції проводять слідчі дії в Національному банку України, під час яких здійснюється виїмка документів. Документи надаються добровільно», – ідеться в повідомленні НАБУ у Facebook.

«Слідчі дії відбуваються в рамках розслідування кримінального провадження за фактами зловживання посадовцями НБУ своїм службовим становищем в інтересах третіх осіб, які за попередньою змовою зі службовими особами низки комерційних банків в порушення Закону «Про банки та банківську діяльність» вчинили дії, які спричинили тяжкі наслідки державним інтересам. Йдеться про період 2015 –2016 років», – уточнили в НАБУ.

«Розслідування за цими фактами детективи НАБУ розпочали в лютому 2017 року. Наразі жодному з фігурантів про підозру не повідомлено. Розслідування триває», – додали в антикорупційному бюро.

У лютому в НАБУ повідомляли про намір зареєструвати провадження за фактом можливих зловживань посадовими особами Національного банку України і фонду гарантування вкладів фізичних осіб, зокрема, за фактом оприлюднених записів переговорів заступника голови НБУ Катерини Рожкової.

Крім того, восени минулого року у Службі безпеки України повідомили, що проведуть експертизи записів телефонних переговорів Катерини Рожкової з керівниками російських банків.