Боб Ділан отримає Нобелівську премію цими вихідними

Американський співак і поет Боб Ділан отримає Нобелівську премію з літератури цими вихідними у Стокгольмі, повідомляють у Нобелівській академії.

«Оточення буде тісним, медіа не будуть присутні, лише Боб Ділан і члени академії, так він захотів», – повідомила 29 березня постійний секретар Нобелівської академії Сара Даніус.

Захід проходитиме паралельно з виступами Ділана у Стокгольмі, запланованими на 1-2 квітня.

Боб Ділан отримав премію «за створення нових поетичних виразів в американській пісенній традиції».

Минулого року премію отримала білоруська письменниця Світлана Алексієвич, яка є авторкою досліджень «У війни не жіноче обличчя», «Цинкові хлопчики» і «Чорнобильська молитва».