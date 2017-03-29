Візит голови ПАРЄ до Сирії шкодить авторитету асамблеї – заява чотирьох країн

Візит голови Парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунта до Сирії разом із депутатами Державної думи Росії шкодить авторитетові ПАРЄ. Про це йдеться в спільній заяві голів делегацій парламентів України, Данії та Польщі, до якої 29 березня долучився голова делегації парламенту Литви Альгірдас Буткявічус.

«Ми повністю відокремлюємо себе від вищезгаданого візиту до Сирії і закликаємо Парламентську асамблею публічно і однозначно сповістити громадськість про те, що цей візит не було санкціоновано Парламентською Асамблеєю», – ідеться в спільній заяві представників чотирьох країн.

«Ми шкодуємо, також, що здійснюються спроби використовувати цей візит як послання підтримки сирійської диктатури, яку ми вважаємо відповідальною за військові злочини. Ми твердо переконані в тому, що на тлі звинувачень у корупції в Парламентській асамблеї, візит, організований російськими парламентаріями, за нез'ясованих з фінансової точки зору обставин, і представлений під егідою ПАРЄ, може ще більше зашкодити авторитету Асамблеї та підірвати довіру європейських громадян у цьому загальноєвропейському міжпарламентському форумі», – вказували керівники делегацій України, Данії та Польщі.

До Сирії 20 березня прибула делегація депутатів Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) і Держдуми Росії на чолі з президентом ПАРЄ Педро Аграмунтом, повідомляв того ж дня російський «Первый канал». У сюжеті телеканалу йшлося, що разом із Аграмунтом до Сирії прибули депутати з Чехії, Бельгії, Сербії та Італії. Організували цей візит депутати Державної думи, хоча Росія вже майже три роки, від квітня 2014 року, позбавлена в ПАРЄ права голосу.

У січні сесія ПАРЄ на другий термін переобрала чинного президента, політика від Іспанії Педро Аграмунта. Представники України критикували Аграмунта, заявляючи, що він стоїть на проросійських позиціях.

Як заявляла у жовтні минулого року перший заступник голови Верховної Ради України, член української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи Ірина Геращенко, Аграмунт робив публічні заяви, які повністю відповідають російській позиції, в тому числі – ініціював зняття з Росії політичних санкцій, накладених асамблеєю.