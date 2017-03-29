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29 Березень 2017, Київ 17:57
Новини | Міжнародні

В ЄС «жалкують» через Brexit, але готові до початку переговорів

Президент Європейської ради Дональд Туск із листом від британського прем'єра Терези Мей щодо початку Brexit, 29 березня 2017 року

Президент Європейської ради Дональд Туск із листом від британського прем'єра Терези Мей щодо початку Brexit, 29 березня 2017 року

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У Європейському союзі висловлюють жаль з приводу того, що Велика Британія залишає ЄС, але готові до початку відповідних переговорів, йдеться у заяві Європейської ради від 29 березня.

«Сьогодні Європейська рада отримала листа від британського прем’єр-міністра Терези Мей, який сповіщає про намір Сполученого Королівства залишити Європейський союз. Це сповіщення йде після референдуму, який відбувся 23 червня 2016 року, і починає процес виходу відповідно до 50-ї статті Договору про ЄС. Ми жалкуємо, що Сполучене Королівство покидає Європейський Союз, але ми готові до процесу, який тепер перед нами», – йдеться в заяві.

За повідомленням, тепер ЄС розробить принципи для ведення переговорів між Єврорадою і Британією.

Також наголошується, що під час переговорів зі Сполученим Королівством ЄС діятиме як єдине ціле і захищатиме власні інтереси.

«Нашим пріоритетом стане мінімізація невизначеності, спричинена рішенням Сполученого Королівства для наших громадян, бізнесу і країн-членів. З цієї причини ми розпочнемо із зосередження уваги на усіх ключових механізмах для послідовного виходу», – йдеться у заяві.

Водночас в ЄС заявляють, що підійдуть до переговорів з Британією конструктивно і намагатимуться досягти згоди.

«У майбутньому, ми сподіваємося, що Сполучене Королівство буде близьким партнером», – йдеться в заяві.

Президент Європейської ради з цього приводу скликає зустріч Європейської ради на 29 квітня.

Велика Британія офіційно заявила про початок процедури виходу з Європейського союзу. Прем'єр-міністр Тереза Мей 29 березня направила в Брюссель офіційний лист-повідомлення про запуск Brexit. Документ вже передали голові Європейської ради Дональду Туску.

Лист з’явився через дев’ять місяців після того, як на референдумі щодо виходу Великобританії з Євросоюзу в червні 2016 року з невеликою перевагою перемогли прихильники виходу.

Тепер сторони мають два роки на досягнення угоди. Переговори можуть і продовжити, але це рішення мають схвалити інші 27 країн-членів.

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