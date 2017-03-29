В ЄС «жалкують» через Brexit, але готові до початку переговорів

У Європейському союзі висловлюють жаль з приводу того, що Велика Британія залишає ЄС, але готові до початку відповідних переговорів, йдеться у заяві Європейської ради від 29 березня.

«Сьогодні Європейська рада отримала листа від британського прем’єр-міністра Терези Мей, який сповіщає про намір Сполученого Королівства залишити Європейський союз. Це сповіщення йде після референдуму, який відбувся 23 червня 2016 року, і починає процес виходу відповідно до 50-ї статті Договору про ЄС. Ми жалкуємо, що Сполучене Королівство покидає Європейський Союз, але ми готові до процесу, який тепер перед нами», – йдеться в заяві.

За повідомленням, тепер ЄС розробить принципи для ведення переговорів між Єврорадою і Британією.

Також наголошується, що під час переговорів зі Сполученим Королівством ЄС діятиме як єдине ціле і захищатиме власні інтереси.

«Нашим пріоритетом стане мінімізація невизначеності, спричинена рішенням Сполученого Королівства для наших громадян, бізнесу і країн-членів. З цієї причини ми розпочнемо із зосередження уваги на усіх ключових механізмах для послідовного виходу», – йдеться у заяві.

Водночас в ЄС заявляють, що підійдуть до переговорів з Британією конструктивно і намагатимуться досягти згоди.

«У майбутньому, ми сподіваємося, що Сполучене Королівство буде близьким партнером», – йдеться в заяві.

Президент Європейської ради з цього приводу скликає зустріч Європейської ради на 29 квітня.

Велика Британія офіційно заявила про початок процедури виходу з Європейського союзу. Прем'єр-міністр Тереза Мей 29 березня направила в Брюссель офіційний лист-повідомлення про запуск Brexit. Документ вже передали голові Європейської ради Дональду Туску.

Лист з’явився через дев’ять місяців після того, як на референдумі щодо виходу Великобританії з Євросоюзу в червні 2016 року з невеликою перевагою перемогли прихильники виходу.

Тепер сторони мають два роки на досягнення угоди. Переговори можуть і продовжити, але це рішення мають схвалити інші 27 країн-членів.