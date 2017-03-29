У Києві станція метро «Хрещатик» зачинена через дзвінок про мінування

Станція Київського метрополітену «Хрещатик» близько 17:00 29 березня була зачинена для пасажирів.

«Станція «Хрещатик» зачинена на вхід та вихід, у зв'язку з анонімним дзвінком по мінування. Також не працює пересадка», – інформує сторінка метрополітену у Facebook.

Випадки анонімних повідомлень із інформацією про замінування у Києві почастішали впродовж останніх років. Дотепер усі такі повідомлення виявлялися хибними.

У січні 2016 року поліція Києва повідомила, що затримала підозрюваного в анонімних «мінуваннях» станцій метро, магазинів та державних закладів.

Правоохоронці відрили кримінальне провадження за статтею 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об`єктів власності) Кримінального кодексу України.