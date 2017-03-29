АП: спецслужби Росії намагалися подзвонити Дуді від імені Порошенка

В Адміністрації президента України заявляють, що російські спецслужби намагалися організувати розмову з президентом Польщі Анджеєм Дудою від імені Петра Порошенка.

«Ще одна ознака російського сліду в нападі на Генеральне консульство Польщі в Луцьку. Російські спецслужби спробували від імені України організувати увечері телефонну розмову з Анджеєм Дудою. Так звані «пранкери» не знали, що розмова вже відбулася, а канцелярія президента Польщі в постійній координації з Адміністрацією президента України, – написав у Facebook речник президента України Святослав Цеголко.

29 березня прес-служба президента України повідомила про телефонну розмову між Петром Порошенком і Анджеєм Дудою. Розмова відбулася після того, як минулої ночі невідомі обстріляли будівлю Генерального консульства Польщі в Луцьку. Порошенко у розмові з Дудою засудив напад і пообіцяв швидке розсвідування, до якого запропонував долучити польських слідчих.

У листопаді російські «пранкери» телефонували президентові України від імені президента Киргизстану. Тоді у прес-службі Петра Порошенка заявили, що до інциденту причетні представники ФСБ Росії та МЗС Киргизстану.