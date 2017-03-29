Робота станції «Хрещатик» відновлена, небезпеки немає – метрополітен Києва

Столичний метрополітен повідомив, що повідомлення про мінування станції «Хрещатик» виявилося хибним.

«Станцію «Хрещатик» перевірено, вибухонебезпечних предметів не виявлено. Працюємо в звичайному режимі», – інформує комунальне підприємство у Facebook.

Станція «Хрещатик» близько 17:00 29 березня була зачинена для пасажирів «у зв'язку з анонімним дзвінком про мінування».

Випадки анонімних повідомлень із інформацією про замінування у Києві почастішали впродовж останніх років. Дотепер усі такі повідомлення виявлялися хибними.

У січні 2016 року поліція Києва повідомила, що затримала підозрюваного в анонімних «мінуваннях» станцій метро, магазинів та державних закладів.

Правоохоронці відрили кримінальне провадження за статтею 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об`єктів власності) Кримінального кодексу України.