Питання повернення «націоналізованих» сепаратистами підприємств порушувалося в Мінську – Моцик

Питання повернення українським власникам підприємств, розташованих на підконтрольних сепаратистам територій Донеччини та Луганщини, порушувалися 29 березня в білоруському Мінську в рамках переговорів Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі. Про це в ефірі Радіо «Донбас.Реалії» заявив . Він зазначив, що так звана «націоналізація» підприємств порушує міжнародне право.

«Ми порушили жорстко питання про те, щоби конфісковані українські підприємства були повернуті назад українським власникам, оскільки це є черговим порушенням міжнародного права і ускладнює реалізацію мінських домовленостей», – сказав Моцик.

Якою була реакція сепаратистів на ці вимоги, дипломат не вказав.

Він також наголосив на тому, що переговори в Мінську мають тривати, оскільки до Мінських угод прив’язані санкції проти Росії.

«На сьогодні це єдиний переговорний процес стосовно конфлікту на Донбасі, викликаного російською агресією. До «Мінська» прив’язані санкції. Санкції ці є важливим стримувальним фактором для подальшого розширення російської агресії. Тому робота в цьому форматі буде продовжуватися і нажаль на сьогоднішній день інших форматів немає», – наголосив дипломат.

Ватажки угруповань «ЛНР» і «ДНР» раніше заявляли, що якщо до 1 березня 2017 року не припиниться блокада активістами торгівлі з непідконтрольною територією, то на всіх підприємствах української юрисдикції, які працюють на територіях, захоплених цими угрупованнями, запровадять «зовнішнє управління».

29 березня в столиці Білорусі Мінську відбулося засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі.

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