У Росії вважають, що суд Лондона зобов’язав Україну виплатити 3 мільярди доларів боргу

Міністерство фінансів Росії вважає, що рішення Високого суду Лондона зобов’язує Україну виплатити Москві борг за євробондами на 3 мільярди доларів. Про це йдеться в прес-релізі на сайті відомства.

«Суд вказав, що, враховуючи, що йдеться про вимогу виконати зобов’язання за борговим інструментом, у відповідача відсутні для розгляду в суді будь-які аргументи на користь невизнання обґрунтованості цієї вимоги», – твердить російське міністерство фінансів.

«Таким чином, суд ухвалив остаточне рішення, яке зобов’язує Україну виплатити Росії борг за єврооблігаціями в повному обсязі. Будь-яких додаткових слухань з даного питання у Високому суді Лондона не передбачається», – підсумовує російська сторона.

Україна вже заявила про намір оскаржити рішення в Апеляційному суді Лондона.

Високий суд Лондона схвалив 29 березня прискорений розгляд позову Росії до України щодо боргу в три мільярди доларів, які уряд колишнього президента України Віктора Януковича позичив в останні місяці перебування при владі.

Британський суддя Вільям Блер, що головував на засіданні, не прийняв аргументів, поданих українською стороною щодо політичного тиску Росії на Україну і схвалив прискорений розгляд позову Москви.

У грудні 2013 року тодішній президент України Віктор Янукович домовився з президентом Росії Володимиром Путіним, що Росія надасть Україні кредит на 15 мільярдів доларів через розміщення українських цінних паперів, які викупить Москва. Невдовзі перша частина цих облігацій на суму 3 мільярди доларів була розміщена на Ірландській фондовій біржі, і її й викупила Росія.

Упродовж осені 2015 року Україна узгодила реструктуризацію своїх боргових зобов’язань, включно зі списанням частини їх, із більшістю зі своїх приватних кредиторів – крім Росії, яка не погодилася на умови. Москва вважає, що цей борг є суверенним боргом української держави. Київ наполягає, що це приватний борг колишньої української влади й відтак має бути реструктурований на загальних підставах.