Бойовики на Донбасі здійснили 35 обстрілів від початку доби

Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що підтримувані Росією бойовики від початку доби 29 березня здійснили 35 обстрілів позицій українських військових.

Згідно з цими даними, найбільше обстрілів зафіксовано на Маріупольському напрямку. Зокрема, із заборонених мінськими домовленостями артилерійських систем 122-го калібру бойовики цілили по позиціях морських піхотинців у Широкиному та Водяному, ідеться у вечірньому зведенні.

Про загиблих чи поранених штаб української воєнної операції на Донбасі не повідомляє.

В угрупованні «ДНР» українських військових звинувачують в обстрілі Київського району Донецька в нічні години 29 березня. Внаслідок прямого влучання снаряда, як стверджують бойовики, в одному з приватних будинків загинула жінка.

В угрупованні «ЛНР» удень 29 березня повідомили, що впродовж минулої доби ЗСУ здійснили 13 обстрілів контрольованої сепаратистами території.

Попри чергові домовленості, досягнені у Тристоронній контактній групі, обстріли у низці місцевостей на лінії зіткнення на Донбасі продовжуються. І українські силовики, і сепаратисти заперечують свою вину. Сторони конфлікту звинувачують одна одну у порушеннях і провокаціях