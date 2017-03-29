У Мінську домовилися про припинення вогню на Донбасі з 1 квітня

За підсумками чергового раунду переговорів щодо Донбасу в Мінську 29 березня Тристороння контактна група вкотре узгодила встановлення режиму тиші. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

В оприлюдненій за підсумками переговорів заяві говориться, що «Тристороння контактна група вітає рішучість усіх учасників Мінського процесу забезпечити повне дотримання режиму припинення вогню у зв’язку з Великодніми святами, яке набере чинності в суботу, 1 квітня 2017 року, з 0:00».

Учасники переговорів також домовилися прискорити процедуру перетину лінії розмежування на Донбасі, збільшити там персонал та час роботи пунктів пропуску з 1 квітня.

Домовленості про припинення вогню на Донбасі в Тристоронній контактній групі досягають не вперше. Попри ці домовленості, обстріли на лінії зіткнення тривають. І українські силовики, і сепаратисти заперечують свою вину. Сторони конфлікту звинувачують одна одну у порушеннях і провокаціях