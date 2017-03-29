Дії Росії та бойовиків на Донбасі змусили Україну обмежити переміщення товарів – Оліфер

Дії Росії та підтримуваних нею бойовиків на Донбасі змусили українську владу обмежити переміщення вантажів через лінію розмежування. Про це за підсумками засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську 29 березня заявила речниця екс-президента України, представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

За її словами, рішення влади України спричинили «визнання на території Росії документів, виданих самопроголошеною владою ОРДЛО; захоплення державних і приватних підприємств України, а також іноземних компаній на непідконтрольній Україні частині Донбасу; запровадження рубля на території ОРЛО; псевдоукази про кордон ОРДО».

«Чергові спроби Держдуми Росії внести зміни до законодавства Росії, спрямовані на подальшу легітимізацію квазідержавних процесів в ОРДЛО, ми розцінюємо як чергову спробу торпедування Мінського процесу», – наголосила Оліфер.

18 лютого президент Росії Володимир Путін підписав указ, яким визнав чинними деякі «документи», видані в окремих районах Донецької та Луганської областей. Згідно з указом, йдеться про тимчасовий характер визнання згаданих «документів» – «на період до політичного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей України на підставі Мінських угод».

Ватажки угруповань «ЛНР» і «ДНР» раніше заявляли, що якщо до 1 березня 2017 року не припиниться блокада активістами торгівлі з непідконтрольною Україні територією, то на всіх підприємствах української юрисдикції, які працюють на територіях, захоплених цими угрупованнями, запровадять «зовнішнє управління».

На територіях, які на Донбасі контролюють угруповання «ДНР» та «ЛНР», основним платіжним засобом є російський рубль.