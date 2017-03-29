До Луцька після обстрілу консульства прибув посол Польщі Ян Пєкло

До Луцька прибув посол Республіки Польща в Україні Ян Пєкло. У складі делегації також журналісти з Польщі, які представляють різні засоби масової інформації, зокрема, один з найбільших телеканалів, TVP Polonia.

У Генеральному консульстві Польщі Пєкло дав брифінг, також відбувся телеміст із Польщею. На запитання представників польських ЗМІ відповіли місцеві активісти, журналісти та чиновники.

У ніч на 29 березня на четвертому поверсі адміністративного приміщення Генерального консульства Польщі у Луцьку стався вибух. В СБУ заявили, що, за попередніми даними, причиною став постріл з гранатомета РПГ-26. Жертв внаслідок вибуху немає. Відкрито кримінальне провадження за статтею «теракт».

Президент України Петро Порошенко під час телефонної розмови із польським колегою Анджеєм Дудою запропонував залучити фахівців із Польщі до розслідування обстрілу будівлі польського Генконсульства в Луцьку.

Як повідомляє прес-служба українського президента 29 березня, він також засудив напад і назвав його «брутальним і цинічним».

Міністерство закордонних справ Польщі викликало 29 березня посла України у Варшаві Андрія Дещицю через напад.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що обурений провокацією проти Генерального консульства Польщі.