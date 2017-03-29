Синоптики прогнозують в Україні похолодання й дощі, але ненадовго

Упродовж найближчої доби в Україні суттєво похолодає й дощитиме, але несприятливі погодні умови надовго не затримаються. Такі прогнози на другу половину тижня дають українські та закордонні синоптики.

«Звтра також до опадів приєднається хоча й короткочасне, але похолодання. Найближча ніч буде теплою, +5+11 градусів. А ось сьогоднішнє тепло завтра вдень зміниться скромними +7+12 градусів. Тепліше буде у південній частині, також у Чернівецькій та Закарпатській областях, до +10+15 градусів. У Києві найближчої доби – дощ та похолодання, завтра вдень +7+9 градусів у столиці», – повідомила у Facebook синоптик Наталка Діденко.

Теплішатиме, за даними погодних прогнозів, поступово, від п’ятниці, коли в Києві температура можя сягнути 10 градусів вище нуля. Від 1 квітня синоптики очікують на комфортні +15+19 градусів удень і +5+10 – уночі.