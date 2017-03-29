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29 Березень 2017, Київ 22:29
Новини | Події

Авдіївка знову залишилася без світла – штаб

Український військовий під час відпочинку безпосередньо на позиціях під Авдіївкою, березень 2017 року

Український військовий під час відпочинку безпосередньо на позиціях під Авдіївкою, березень 2017 року

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Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що місто Авдіївка Донецької області в черговий раз залишилася без електропостачання.

«Сьогодні, 29 березня, близько 19:00 прифронтове місто залишилося без світла. За попередніми даними, відбулося пошкодження лінії електропередач «Макіївка-2». Спеціалісти оперативних служб та ремонтні бригади виїхали на місце події для з’ясування причин аварії та усунення неполадок», – ідеться в повідомленні.

У штабі не вказують, чи пов’язане знеструмлення Авдіївки з обстрілами.

У вечірньому зведенні станом на 18:00 штаб стверджував, що «на Донецькому напрямку найгарячіше було в районі Авдіївки». «Тут опорні пункти українських воїнів накривали вогнем мінометів калібру 120 та 82 міліметри, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», – інформував тоді штаб української воєнної операції на Донбасі.

Упродовж останніх місяців внаслідок обстрілів Авдіївка, розташована на північ від Донецька, кілька разів опинялася без тепло- та електропостачання.

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