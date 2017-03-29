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30 Березень 2017, Київ 00:01
Новини | Політика

Кремль намагається розділити Європу – Порошенко

Петро Порошенко вважає, що Росія хоче побудувати «альтернативну» Європу

Петро Порошенко вважає, що Росія хоче побудувати «альтернативну» Європу

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Президент України Петро Порошенко заявляє, що Кремль намагається розділити Європу. Під час виступу на конгресі Європейської народної партії, який проходить на Мальті, Порошенко зазначив, що найближчі 10 років для ЄС і України будуть визначальними.

«Росія буде робити все можливе, щоб зіштовхнути ЄС зі скелі. Кремль ніколи не відкидав спроб побудувати «альтернативну» Європу. Для того щоб це відбулося, вони будуть поширювати невпевненість і недовіру у наших суспільствах. Розподіляй і володарюй – це головний та ключовий принцип. Мета Кремля – розділити Європу та розмити цінності», – сказав Порошенко 29 березня, слова якого цитує його прес-служба.

Відносини між Москвою та Заходом погіршилися у 2014 році, після російської анексії Криму.

Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці проросійських сепаратистів на Донбасі. Москва ці звинувачення відкидає, заявляючи, що на Донбасі немає російських військових, але є «добровольці».

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