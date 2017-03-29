Кремль намагається розділити Європу – Порошенко

Президент України Петро Порошенко заявляє, що Кремль намагається розділити Європу. Під час виступу на конгресі Європейської народної партії, який проходить на Мальті, Порошенко зазначив, що найближчі 10 років для ЄС і України будуть визначальними.

«Росія буде робити все можливе, щоб зіштовхнути ЄС зі скелі. Кремль ніколи не відкидав спроб побудувати «альтернативну» Європу. Для того щоб це відбулося, вони будуть поширювати невпевненість і недовіру у наших суспільствах. Розподіляй і володарюй – це головний та ключовий принцип. Мета Кремля – розділити Європу та розмити цінності», – сказав Порошенко 29 березня, слова якого цитує його прес-служба.

Відносини між Москвою та Заходом погіршилися у 2014 році, після російської анексії Криму.

Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці проросійських сепаратистів на Донбасі. Москва ці звинувачення відкидає, заявляючи, що на Донбасі немає російських військових, але є «добровольці».