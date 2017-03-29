У Дарницькому районі Києва горить трава – ДСНС

У Державній службі надзвичайних ситуацій повідомляють, що причиною пожежі у Дарницькому районі Києва є займання трави.

«Люди палять траву. Почалося з трави, далі перекинулося на очерет і дерева. Зараз ніч, тож візуалізація підвищена», – повідомила Радіо Свобода начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ ДСНС Ольга Козак.

За її словами, наразі на місці працюють рятувальники, ситуація під контролем.

Ольга козак зазначила, що лише за минулу добу в Україні сталося 508 пожеж через займання сухостою.

Пізно ввечері 29 березня жителі Осокорків та Позняків повідомили про пожежу у районі озера Тягле.