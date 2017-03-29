Україна не відмовила у в’їзді до Криму жодному іноземному журналістові – Джеппар

Міністерство інформаційної політики України досі не відмовило жодному іноземному журналістові у погодженні в’їзду на територію анексованого Криму, повідомляє заступник міністра інформаційної політики Еміне Джеппар.

За її словами, станом на сьогоднішній день, відомство погоджувало в’їзд на територію півострова приблизно 70 іноземних журналістів. Серед них – представники редакцій BBC, Daily Telegraph, The Times, Bild, Washington Post, Associated Press. Деякі з них зверталися в українське відомство по кілька разів, зазначила Джеппар.

Вона також нагадала, що іноземні громадяни, у тому числі журналісти, повинні потрапляти до Криму лише через українські пункти пропуску, а дозвіл на це видає Державна міграційна служба України.

«Порядок в’їзду для іноземних журналістів діє з 16 вересня 2015 року завдяки змінам до постанови. Інакше окремих підстав для в’їзду журналістам не було б, а відповідно до Криму потрапити вони б не змогли. Статус журналіста надає можливість фактично пріоритетного й оперативного розгляду документів. Для ГПС узгодження МІП є підставою саме для такого швидкого і пріоритетного розгляду», – написала Джеппар 29 березня у Facebook.

За її словами, дозвіл на виїзд журналістів оформляється за кілька годин.

У МЗС України раніше заявляли, що поїздки зарубіжних політиків до Криму не мають статусу офіційних. Українське зовнішньополітичне відомство опублікувало 25 липня звернення, у якому застерегло іноземних громадян і осіб без громадянства від незаконних поїздок до Криму.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму й Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію й анексію Криму незаконними й засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова й називає це «відновленням історичної справедливості».