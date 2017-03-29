Обшуки у НБУ пов’язані з керівництвом банку – Ситник

Керівник Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник повідомляє, що обшуки у Нацбанку 29 березня стосуються керівництва НБУ.

«Це справа, про яку раніше говорили і яка стосується керівництва Національного банку України», – сказав Ситник у середу в ефірі телеканалу ZIK.

«Важко це назвати класичними обшуками, оскільки жодного спротиву з боку працівників НБУ щодо виконання процесуальних дій не було. Вони зустріли наших працівників і видали документи, які потрібні були детективам. Розслідування у цій справі триває», – зазначив Ситник.

29 березня детективи НАБУ провели обшуки у приміщенні Національного банку України.

У лютому в НАБУ повідомляли про намір зареєструвати провадження за фактом можливих зловживань посадовими особами Національного банку України і фонду гарантування вкладів фізичних осіб, зокрема, за фактом оприлюднених записів переговорів заступника голови НБУ Катерини Рожкової.

Крім того, восени минулого року у Службі безпеки України повідомили, що проведуть експертизи записів телефонних переговорів Катерини Рожкової з керівниками російських банків.