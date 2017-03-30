На Донбасі загинули двоє, поранені троє українських воїнів – штаб

У зоні бойових дій 29 березня загинули двоє українських військових, ще троє зазнали поранень, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. За цими даними, підтримувані Росією бойовики здійснили 83 обстріли позицій Збройних сил України, в тому числі і з застосуванням изброї калібром понад 100 міліметрів.

Як інформує штаб АТО, на Маріупольському напрямку зі 122-міліметрових артилерійських систем були обстріляні опорні пункти в районах населених пунктів Широкине, Гнутове та Водяне, на Донецькому напрямку поблизу Троїцького бойовики застосували артилерію калібру 152 міліметри, а по опорних пунктах поблизу Авдіївки, Троїцького та Луганського – міномети калібру 120 міліметрів. На Луганському напрямку в районі населеного пункту Калинове-Попасна зафіксовано застосування сепаратистами артилерії калібру 122 міліметри, а з мінометів калібру 120 міліметрів вони вели вогонь по позиціях неподалік Кримського, додають українські військові.

«Сили АТО відкривали вогонь у відповідь для зниження вогневої активності ворога», – вказує штаб.

В угрупованні «ДНР» звинувачують Збройні сили України в мінометному обстрілі, внаслідок якого ввечері 29 березня була знеструмлена Донецька фільтрувальна станція. Штаб української воєнної операції на Донбасі у середу ввечері також інформував, що місто Авдіївка Донецької області в черговий раз залишилося без електропостачання. «За попередніми даними, відбулося пошкодження лінії електропередач «Макіївка-2», – ішлося в повідомленні.

В угрупованні «ЛНР» заявляють про активізацію бойових дій із застосуванням артилерії на лінії Калинове – Кадіївка – Ірміне – Брянка у вечірні години 29 березня.

Попри неодноразове досягнення у Тристоронній контактній групі домовленостей про припинення вогню, обстріли на лінії зіткнення на Донбасі тривають. І українські силовики, і сепаратисти заперечують свою вину. Сторони конфлікту звинувачують одна одну у порушеннях і провокаціях.

29 березня Тристороння контактна група оголосила про нові домовленості про перемир’я – з 1 квітня.