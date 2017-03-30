Електропостачання Авдіївки відсутнє, припинене водопостачання – ДСНС

Станом на 7:00 30 березня централізоване електропостачання міста Авдіївка Донецької області відсутнє, тимчасово припинене водопостачання. Про це інформує Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

«29 березня в результаті бойових дій сталося пошкодження високовольтної лінії електропередач, що призвело до припинення електропостачання міста Авдіївка, Авдіївського коксохімічного заводу та Донецької фільтрувальної станції, які централізовано забезпечують місто водою та теплопостачанням», – ідеться в повідомленні рятувальників.

«Теплопостачання у місті здійснюється централізовано за рахунок заводської теплоенергоцентралі Авдіївського коксохімічного заводу. Об’єкти соціально-побутової сфери, що не мають власних систем резервного електроживлення, забезпечуються електроенергією від 8 генераторів ДСНС», – додають рятувальники.

В угрупованні «ДНР» звинувачують Збройні сили України в мінометному обстрілі, внаслідок якого ввечері 29 березня була знеструмлена Донецька фільтрувальна станція. Штаб української воєнної операції на Донбасі у середу ввечері також інформував, що місто Авдіївка Донецької області в черговий раз залишилося без електропостачання. «За попередніми даними, відбулося пошкодження лінії електропередач «Макіївка-2», – ішлося в повідомленні.

Упродовж останніх місяців внаслідок обстрілів Авдіївка, розташована на північ від Донецька, кілька разів опинялася без тепло-, водо- та електропостачання.