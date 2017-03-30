Ліга арабських держав заявляє про готовність відновити мирний процес із Ізраїлем

Лідери арабських держав 29 березня заявили про готовність відновити реалізацію мирного плану, який має на меті припинення ізраїльсько-палестинського конфлікту. Можливість поліпшення відносин із Ізраїлем вони пов’язують із проголошенням палестинської державності.

У підсумковій заяві одноденного саміту Ліги арабських держав у Йорданії арабські лідери висловили готовність «дотримуватися конкретних термінів, щоб покласти край конфлікту на основі рішення про дві держави».

Упродовж найближчих тижнів три ключові арабські лідери планують зустрітися з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні. Це король Йорданії Абдалла, президент Єгипту Абдель-Фаттах ас-Сісі та лідер палестинців Махмуд Аббас.

Міністр закордонних справ Йорданії Айман Сафаді заявив, що саміт Ліги арабських держав сигналізував: арабський світ готовий працювати з адміністрацією Трампа. Також на полях саміту посланець Трампа з міжнародних питань Джейсон Ґрінблатт провів переговори з Аббасом, міністрами закордонних справ Йорданії, Єгипту та Катару. Він передав арабським лідерам, що Трамп вважає мирну угоду можливою, і це «позитивно відіб’ється на всій території регіону і світу».