Туреччина оголосила про завершення кампанії «Щит Євфрата» на півночі Сирії

Туреччина оголосила про завершення на півночі Сирії своєї військової кампанії «Щит Євфрата», але не уточнила, чи передбачає це виведення турецьких військ із території сусідньої країни.

Прем’єр-міністр Туреччини Біна Їлдирим 29 березня заявив, що операція була «успішною». Водночас він не виключив військових операцій у Сирії в майбутньому, «якщо буде щось, що загрожує нашій безпеці».

Туреччина розпочала бойові дії в Сирії в серпні 2016 року. Її військові, танки й літаки підтримували бійців «Вільної сирійської армії», які в прикордонному з Туреччиною регіоні Сирії протистоять бойовикам угруповання «Ісламська держава». Також своїм завданням військові Туреччини вважають протистояння курдським бойовим групам, які Анкара називає «терористами».