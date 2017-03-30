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30 Березень 2017, Київ 10:30
Новини | Міжнародні

Туреччина оголосила про завершення кампанії «Щит Євфрата» на півночі Сирії

Підтримувані Туреччиною бійці в місті Аль-Баб, Сирія, лютий 2017 року

Підтримувані Туреччиною бійці в місті Аль-Баб, Сирія, лютий 2017 року

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Туреччина оголосила про завершення на півночі Сирії своєї військової кампанії «Щит Євфрата», але не уточнила, чи передбачає це виведення турецьких військ із території сусідньої країни.

Прем’єр-міністр Туреччини Біна Їлдирим 29 березня заявив, що операція була «успішною». Водночас він не виключив військових операцій у Сирії в майбутньому, «якщо буде щось, що загрожує нашій безпеці».

Туреччина розпочала бойові дії в Сирії в серпні 2016 року. Її військові, танки й літаки підтримували бійців «Вільної сирійської армії», які в прикордонному з Туреччиною регіоні Сирії протистоять бойовикам угруповання «Ісламська держава». Також своїм завданням військові Туреччини вважають протистояння курдським бойовим групам, які Анкара називає «терористами».

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